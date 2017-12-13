Джемилев обвинил оккупантов: в Крыму во время обысков мародерствуют

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в захваченном Россией Крыму в последнее время при обысках у крымских татар оккупанты стали чаще мародерствовать.

Силовики, как правило, якобы ищут оружие и нелегальную литературу, рассказал он на брифинге, пишет Укринформ.

"С оружием вроде бы понятно, а вот запрещенная литература уже для Украины совсем непонятный термин, потому что ничего не запрещалось", — отметил политик.

По его словам, "у них огромный перечень — на несколько тысяч названий разных книг, изданий, которые, оказывается, нельзя читать и хранение которых является преступлением". При этом "люди, которые проводят обыски, сами не знают, что ищут".

"Они забирают все, что не по-русски написано, в том числе и Коран… обязательно изымают информацию, которая хранится на компьютерах, иногда сами компьютеры и телефоны, и, как правило, ничего не возвращают", — добавил он.

"В последнее время участились также факты мародерства. После обысков люди обнаруживали, что у них исчезли какие-то ценности, какие-то деньги", — подчеркнул народный избранник.

Ранее Мустафа Джемилев говорил, что РФ в Крыму активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова — крымских татар, оккупанты завезли туда сотни тысяч "ватников".