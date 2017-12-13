Саакашвили получал деньги от Курченко через беглого украинского банкира — СМИ

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили получал деньги от беглого олигарха Сергея Курченко через скрывающегося в России экс-председателя правления "Брокбизнесбанка" Александра Дынника.

Это фамилия упоминается в том числе и в тесте подозрения Саакашвили, сообщили ТСН источники в Генеральной прокуратуре.

Согласно данным следствия, Курченко и Дынник сейчас сотрудничают с ФСБ. В сентябре этого года они вступили в преступный сговор с Саакашвили. Так, Дынник общался от имени Курченко с соратником Саакашвили Дандадзе.

Что интересно, изначально было договорено, что в период октября-декабря Курченко должен был передавать на акции протестов по 1 миллиону долларов ежемесячно.

Саакашвили в свою очередь должен был организовывать действия, которые бы привели к перевыборам президента и Верховной Рады, а затем обеспечить приход к власти подконтрольных ему людей. Эти люди должны были способствовать снятию арестов с имущества Курченко в Украине.

"В период октября-ноября Курченко передал Дыннику 327 тысяч долларов и 125 тысяч евро. 11 ноября примерно в 23 часа вечера деньги для массовых акций попали к соратнику Саакашвили Дангадзе. Ему передали 115 тысяч долларов недалеко от метро "Петровка", в Киеве", — рассказали собеседники.

Уже 19 ноября в Оболонском районе Дангадзе передали 125 тысяч евро и 2 тысячи долларов, добавили источники.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения.

8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

Саакашвили подозревали в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

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