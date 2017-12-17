"Старый мент". Саакашвили на Майдане обвинил в пьянстве полицейского начальника

В ночь на 17 декабря в Киеве произошла перепалка между экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и начальником Шевченковского управления столичной полиции Германом Приступой.

Саакашвили обвинили в употреблении наркотиков, а он парировал эти обвинения тем, что сам Приступа, якобы, пьяный, и обозвал его, к тому же "пьяной сволочью". "У вас мерзкое выражение глаз", — сказал Саакашвили Приступе.

После обмена оскорблениями, начальник полиции Шевченковского района покинул место инцидента.