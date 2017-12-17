В сети показали, как Саакашвили призывал митингующих идти в Октябрьский

В интернет выложили видео, на котором экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне - лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призывал митингующих идтив Октябрьский дворец и создавать там координационный штаб протеста.

Ролик опубликован на портале Youtube.

"Мы сейчас отсюда идем в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам по ночам. Вы же видите, что мы ничего не перекрываем, никому ничего не мешаем, вы же видите, что все это очень мирно. Сколько бы они не говорили про перевороты - никаких переворотов мы не делаем. Мы же не идем занимать Банковую или Верховную Раду. Мы сейчас пойдем в Октябрьский дворец. Там будет штаб", — заявлял политик.

"После всего этого мы будем ставить символические пикеты у Верховной Рады и мы будем действовать. Я вас очень прошу, не поддавайтесь на разводки. Мы должны быть готовы действовать каждый день. Я пойду первым и мы все пойдем вместе", - рассказал он своим сторонникам о дальнейших планах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в полиции назвали число пострадавших в столкновениях под Октябрьским.