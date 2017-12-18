В НФ назвали приоритетные направления своей деятельности в 2018 году

Приоритетом для фракции "Народный фронт" остается вопрос национальной безопасности, продолжение реформ и увеличение доходов украинцев. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Приоритетом для фракции "Народный фронт" остается вопрос национальной безопасности. Все для победы над агрессором. Мы не сможем осуществить экономический и социальный рывок, пока не одолеем врага и не обезопасим свою территорию от посягательств. В то же время, в меру своих возможностей, должны продолжать реформы и работать для увеличения социальных стандартов и доходов украинцев", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Надо как можно быстрее принимать закон о признании России агрессором и восстановления территориальной целостности. Мы и в дальнейшем будем отстаивать развитие оборонной промышленности, разработку современного вооружения!", - подчеркнул руководитель фракции. Он также подчеркнул, что "Народный фронт" будет продолжать бороться за укрепление социальной защиты военнослужащих, поднятия престижности профессии солдата и офицера украинских Вооруженных Сил.

Максим Бурбак отметил, что уже с начала года необходимо принять закон о восстановлении территориальной целостности Украины. Также, по его словам, фракция "Народный фронт" будет отстаивать продолжение антикоррупционной реформы. "Важным направлением для "Народного фронта" остается продолжение антикоррупционной реформы и нормализация положения в антикоррупционной сфере. В частности, это создание Антикоррупционного суда и назначении аудитора НАБУ", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Мы будем и в дальнейшем направлять усилия парламента и исполнительной власти на противодействие враждебной пропаганде, усиление и расширение санкций против страны агрессора", - подчеркнул он. Максим Бурбак также сообщил, что в следующем году фракция будет инициировать начало масштабной дискуссии относительно конституционной реформы, а также завершение реформы избирательного законодательства, обновление ЦИК и усиление энергетической безопасности.