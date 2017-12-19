Закон о признании России агрессором и признании факта оккупации должен быть принят - Яценюк

Закон о признании России агрессором и признании факта оккупации украинской территории должен быть принят. Ведь этот закон - в интересах украинского государства.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 18 декабря.

Проект закона о деоккупации Донбасса, подчеркнул он, предусматривает юридическое признание России не только как государства-агрессора, но и как государства-оккупанта: "Это влечет за собой международно-правовые последствия для Российской Федерации."

"Этот закон определяет очень четкий порядок подтверждения того, что Россия, которая вроде ратует за выполнение Минских договоренностей, выведет свои войска с украинской территории. Минские договоренности по-разному читают: там очень четко написано - Россия должна убраться с украинской территории, полностью вывести свои войска с территории Украины и, самое важное, - Украина должна восстановить контроль над украинско-российским государственным рубежом", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для того, чтобы Минские договоренности были выполнены, есть единственный механизм – "международно-правовое давление и признание России как государства-агрессора".

"Также этот законопроект предусматривает, что именно украинская сторона будет устанавливать факт отсутствия российских вооруженных сил", - добавил он.

Относительно дискуссии о возможности принятия этого законопроекта в парламенте 21 декабря, Арсений Яценюк подчеркнул: "Думаю, что здесь вообще нет дискуссии. Президент внес этот законопроект. Мы как фракция "Народного фронта" инициировали этот законопроект. Президентская фракция должна поддержать его в кратчайшие сроки".

Арсений Яценюк добавил, что принятие этого закона необходимо еще и потому, что признание России оккупантом национальным законом "дает дополнительные аргументы для западного мира не только вводить и продолжать санкции, но и ужесточать санкции по отношению к российской стороне".

"Этот закон должен быть принят. Потому что этот закон в интересах украинского государства", - добавил лидер "Народного фронта". "Сейчас все промедления и ложь идут исключительно от режима Путина и Российской Федерации", - сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что не слышал ни одного предостережения относительно принятия закона о деоккупации от западных партнеров Украины "(Законопроект) готов к принятию. Не надо бояться России в принятии этого закона. Россия понимает только силу".

В ответ на еще один вопрос лидер "Народного фронта" сообщил, что несколько раз имел разговор с Президентом Порошенко по этому вопросу: "Я не услышал от Президента ни одного возражения. И это было бы странно, если бы Президент отрицал факт оккупации Россией украинской территории. Это было бы странно, если бы Президент отрицал факт российской военной агрессии против Украины. И это было бы странно, если бы Президент выступил против собственного законопроекта. Думаю, Президенту надо поговорить с собственной фракцией. Наша позиция остается неизменной. Закон должен быть принят".