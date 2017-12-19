Путин разыграет украинскую карту в предвыборных целях - Яценюк

Ввод миротворцев на Донбасс на условиях России будет мешать прогрессу Украины - как в экономике, так и в национальной безопасности.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 18 декабря.

"То, что сегодня сделала Российская Федерация - это еще один шаг и еще одно подтверждение того, что никаких мирных договоренностей Россия не собирается выполнять. Они очень много говорили о так называемых Минских договоренностях, но фактически сегодняшним решением Российская Федерация заявила - они считают, что они не являются стороной конфликта ", - сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия и российский президент "используют эту ситуацию в своих предвыборных целях": "В 2018 году состоится переназначения российского президента на следующий срок. И украинская карта, как говорит российский президент, будет основной в его внутриполитической борьбе. Ему больше нечего продавать своему народу ".

Кроме того, подчеркнул он, это и "попытка России поставить Украину и весь западный мир в ситуацию, когда Россия будет навязывать свои правила введения миротворцев на территорию Донецка и Луганска".

Яценюк напомнил, что Российская Федерация приняла решение о выходе из совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения именно в тот день, сказал он, когда исполнилось сто лет со времени направления Украины манифеста за подписью Ленина, Сталина и Троцкого и объявления войны Украине со стороны большевистской России.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что цель Российской Федерации "была, есть и остается неизменной": "Россия никогда не смирится с тем, что Украина выбрала свой путь - подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Россия никогда не смирится с тем, что украинские граждане получили право безвизовых поездок в Европейский Союз. Россия никогда не смирится с украинской независимостью".

"Путин сам осознает, что, ввязавшись в войну в Украине, очень много теряет. И сейчас они моделируют ситуацию, чтобы вернуть Донецк и Луганск Украине, но только на российских условиях. И здесь должна быть основная дискуссия - как в провластной коалиции, так и среди всего политикума - на каких условиях Украина вернет свои территории. И это, в первую очередь, должны быть исключительно украинские национальные интересы и исключительно те условия, которые мы выставляем ", - подчеркнул он.

В том числе, как он отметил, это и вопрос миротворческой миссии, которая предлагалась западными партнерами и Президентом Порошенко: "Но важно, чтобы эта миротворческая операция не заморозила конфликт на Донбассе. Потому что, к сожалению, большинство случаев, когда вводились миротворцы на различные территории, приводили к тому, что конфликт просто замораживался".

"Вызывающее поведение России имеет целью только одно - эскалацию конфликта, отказ от мирного плана, дальнейшее удержание территории Донецка и Луганска как территории, которая, в том числе, останавливает прогресс Украины - как в экономике, так и в национальной безопасности. И разыгрывание этой карты - на российских президентских выборах ", - подчеркнул Арсений Яценюк.