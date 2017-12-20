Закон о признании России агрессором должен быть поддержан 300 голосами - Бурбак

В "Народном фронте" готовы голосовать за законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", заявил с трибуны Верховной Рады Максим Бурбак.

"Хочу еще раз подтвердить позицию "Народного фронта". Мы четко, публично заявляли, что готовы голосовать за законопроект, которым предусматривается восстановление территориальной целостности Украины и который определяет Россию как страну-агрессора ", - отметил нардеп.

Он отметил, что этот законопроект "нужен нашей стране". "Россию надо признать агрессором. И мы должны сделать все, чтобы собрать 226 голосов, а лучше 300, чтобы весь парламент показал свою политическую волю в этом процессе", - сказал он.

Депутат также отметил, что во фракции БПП колеблются с поддержкой этого законопроекта, а без ее голосов ВР его принять не сможет. "Если они еще поддерживают этот законопроект, но все же колеблются и есть веские основания для его переноса, то я считаю, что этот законопроект фракция "Народного фронта" готова поддержать любое время", - отметил он