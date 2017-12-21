В НФ предложили свои кандидатуры на пост аудитора НАБУ

"Народный фронт" призывает общественные организации и народных депутатов подавать кандидатуры на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, чтобы парламент мог избрать своего представителя для проведения аудита НАБУ.

Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Я обратился ко всем фракциям и общественных организаций, ведущих антикоррупционную политику, подавать свои кандидатуры в Верховную Раду, чтобы мы избрали представителя от парламента и, в конце концов, был проведен аудит НАБУ", - подчеркнул руководитель фракции.

"От фракции мы предлагаем Роберта Сторча, Марту Борщ и бывшего руководителя НАБУ Польши Павела Войтуника", - подчеркнул Максим Бурбак.