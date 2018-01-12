"Это был металлолом и до аннексии Крыма": Ехануров - о готовности Путина отдать технику из Крыма

Министр обороны Украины в 2007-2009 гг Юрий Ехануров заявил, что техника из аннексированного Крыма, которую президент РФ Владимир Путин готов вернуть в Украину, устарела и является металлоломом.

"Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году (когда Россия аннексировала Крым) это был металлолом. К сожалению, это все - уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения", – отметил Ехануров в эфире телеканала 112 Украина.

В четверг, 11 января, президент России Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, подчеркнув, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

В то же время командующий ВМС Украины Игорь Воронченко опроверг слова президента РФ о том, что украинская военная техника в Крыму на время аннексии была в плачевном состоянии: "На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей был не в ходу только один БДК (большой десантный корабль) "Ольшанский". То, что говорят, что был хлам — это не соответствует действительности", - заявил Воронченко.

Напомним, ранее в Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым.

Кроме того, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".