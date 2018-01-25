Порошенко в Давосе пообещал ускорить подготовку законопроекта об антикоррупционном суде

Ко второму чтению в Верховной Раде будет ускорена подготовка президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами перед МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украина находится в "постоянной кооперации с МВФ".

"Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ, — ред.) и Кристин Лагард (глава МВФ, — ред.) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива (по созданию антикоррупционного суда, — ред.) находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению", — сказал Порошенко.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — Международного валютного фонда.