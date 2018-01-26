Волкер сказал, за сколько месяцев на Донбассе можно достичь мира

По всей Украине русскоговорящие люди живут нормальной жизнью, подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что мира на Донбассе можно достичь за 12 месяцев.
Конфликт на востоке нашего государства — "ненужный, у россиян нет причин воевать с украинцами", рассказал дипломат в интервью Русской службе ВВС.
"По всей Украине русскоговорящие люди живут нормальной жизнью. У них есть работа и семьи, они не подвергаются дискриминации", — отметил собеседник.
По его словам, "единственное место в Украине, где русскоязычные люди сталкиваются с трудностями — это те самые районы на востоке страны, где продолжается конфликт". "И мне хотелось бы надеяться, что вместо того, чтобы продолжать снабжать, тренировать и контролировать силы (боевиков — Ред.) на востоке Украины, Россия предприняла бы шаги к установлению мира", — добавил Волкер.
Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что Штаты хотят "увидеть мир и окончание боев". "Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — заявил он.
Ранее Курт Волкер выразил мнение, что РФ решится на пересмотр своей позиции по Донбассу не ранее, чем придет к выводу, что оккупация части территории Украины противоречит ее интересам.