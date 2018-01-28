Волкер объяснил, почему план РФ по размещению миротворцев на Донбассе является неприемлемым

Российский проект размещения миротворцев ООН на Донбассе является неприемлемым для США, поскольку он не будет гарантировать безопасность, а только углубит конфликт.

Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью "112. Украина".

"Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы", — отметил он.

Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН.

"Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", — убежден спецпредставитель США.

Напомним, ранее Волкер рассказал, на какие уступки должна пойти Россия на Донбассе.