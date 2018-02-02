Дело о "вышках Бойко". Разыскиваемый экс-чиновник "Нафтогаза" сам пришел в ГПУ

Экс-зампредседателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в Генпрокуратуру давать показания по делу о так называемых "вышках Бойко".

Корнийчук был уведомлен о подозрении и объявлен в розыск, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний по производству о завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", — написала Сарган.

Корнийчук занимал должность заместителя председателя "Нафтогаза" в 2010-2013 годах, то есть в период, когда дочерняя компания нефтегазового холдинга "Черноморнефтегаз" закупала скандально известные "вышки Бойко".

Сегодня, 2 февраля, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура объявила Корнийчука в розыск. Также генпрокурор предложил Корнийчуку добровольно сдаться в руки правосудия, что повлияет на квалификацию его преступления.