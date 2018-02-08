Дорогое удовольствие. Сколько стоит украинским политикам участие в Молитвенном завтраке в США

8 февраля в элитном отеле "Вашингтон Хилтон" состоится 66-й Национальный молитвенный завтрак с президентом США, на который приглашаются политики, бизнесмены, общественные и религиозные лидеры.

Традиционно мероприятие проходит в первый четверг февраля, но в этом году его сдвинули на неделю. 8 февраля в Вашингтоне гости из 100 стран соединятся в молитве за процветание своих государств.

Молитвенный завтрак проходит с 1953 года, и собирает до 3,5 тыс. гостей ежегодно, представляющих различные нации, культуры и вероисповедания.

И хотя само мероприятие задумывалось как духовное, большинство гостей использует его в личных целях. Не исключение и украинские политики.

По словам политтехнолога Тараса Березовца, многие народные депутаты ездят на завтрак "как паломники по святым местам" с целью зафиксировать себя там и сделать селфи с американским сенатором, а, если повезет, то с вице-президентом или президентом США.

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Политолог Петр Олещук отмечает, что таким образом политическая элита надеется усилить свое политическое влияние, что говорит о том, что в Украине до сих пор сохраняется колониальный менталитет.

Но если в прошлом году политическим туризмом в США занимались более 50 украинцев, то в этом году наша делегация заметно скромнее.

Так, к Трампу на завтрак собираются народные депутаты Павел Унгурян, Оксана Юринец, Юрий Соловей, и Олег Кришин. За несколько дней до мероприятия за океан отправился "бютовский десант" в составе Юлии Тимошенко, народных депутатов Григория Немыри и Сергея Власенко. Также приглашение получили Анна Герман и Михаил Соколов.

Однако достать заветный пропуск на завтрак не так просто - билетов в открытом доступе не найти, а пригласительные можно получить лишь через фонды или лоббистов. И стоит такое удовольствие очень дорого – входной билет стартует от 10 тысяч долларов. Если к этому прибавить дорогой перелет в Соединенные Штаты, как правило, бизнес-классом, и гонорары за участие, то в итоге, одному депутату такая поездка обходится в несколько десятков тысяч долларов, говорит Березовец.

По мнению Олещука, политики выбрасывают свои тысячи на ветер, поскольку сам по себе факт участия в Молитвенном завтраке не делает их ближе к руководству США. "Как показывает опыт, в США нет единого центра принятия решений — чтобы Трамп там себе ни планировал, чего бы ни хотел, он все равно серьезно ограничен давлением со стороны американской политической элиты", - отметил политолог.

Но некоторые политики посредством платных вашингтонских лоббистов используют Молитвенный завтрак для организации встреч уже после этого мероприятия, убежден политтехнолог Березовец: "То есть эти встречи не входят в программу Завтрака, они организовываются отдельно. В частности, именно так сейчас работает Юлия Тимошенко, которая отправилась на Молитвенный завтрак. Она в Вашингтоне сейчас встречается с представителями Государственного департамента и Конгресса США. Какого-то содержания эти встречи в рамках Молитвенного завтрака не имеют. Они лишь удовлетворяют стремление того или иного политика к славе. И все это прекрасно понимают".