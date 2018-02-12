Экс-посол объяснил, почему конфликт на Донбассе не может быть замороженным

Директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины, бывший посол нашей страны в Турции Сергей Корсунский заявил, что конфликт на Донбассе не может быть замороженным, поскольку там нет никаких противоречий, которые служили бы для этого предпосылкой.

Решению противостояния может способствовать развертывание миротворческой миссии ООН, рассказал он в Киеве во время экспертной дискуссии "Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать", пишет УНИАН.

"Это (конфликт — Ред.) не может быть замороженным конфликтом в классическом плане. Там нет никаких противоречий, которые были бы предпосылкой этого замороженного конфликта. Мы знаем, что такие конфликты находятся в разных стадиях. Нам не подходит и "вялотекущая" ситуация с Донбассом, нам необходимо перманентное решение", — отметил он.

Экс-посол считает, что на части территории востока государства "невозможно говорить с позиции силы, нам нужно обязательно вернуть назад мнение этих людей и положительное отношение к Украине".

Напомним, 12 февраля 2015 года был принят комплекс мер по имплементации Минских соглашений (от 2014-го) для урегулирования ситуации на Донбассе. В МИД Украины подчеркнули, что Россия не выполнила ни один пункт, ей нужна война и дестабилизация нашей страны.