Россия должна платить за восстановление Донецка и Луганска - Яценюк

"Минские договоренности, к большому сожалению, не принесли результата. Это означает, что в эти договоренности должны быть добавлены: мандат миротворческой операции, кто будет платить - а это Россия должна платить за восстановление Донецка и Луганска, и судьба Автономной Республики Крым", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 12 февраля, передает пресс-служба партии.

Он отметил, что уже три года действует так называемый "Минск-2": "Фактически Минские договоренности – это не полноценный мирный план. Это соглашение о прекращении огня. К большому сожалению, даже один из ключевых элементов, а именно прекращение огня со стороны Российской Федерации, не был выполнен", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что продолжается дискуссия о введении миротворческого контингента на территорию Украины: "Миротворческий контингент не является решением проблем - это является одним из элементов, как вернуть Донецк и Луганск Украине. Однако миротворческий контингент вообще не указан в "Минске".

Кроме того, подчеркнул он, из Минских договоренностей "умышленно был удален Крым": "Думаю, что это была также внешнеполитическая стратегия Российской Федерации. Поэтому речь надо вести и о Донецке, и о Луганске, и о Крыме".

Он подчеркнул, что выступает категорически против позиции, которая звучит внутри страны о том, что надо забыть временно оккупированные территории, "отрезать их": "Я категорически выступаю против даже дискуссии, что это не наши территории. Территория Донецка, Луганска и Крыма – это украинские территории".

"Однако, когда мы вернем эти территории, и этого нет в "Минске", - кто будет платить за восстановление Донецка и Луганска? Это десятки миллиардов долларов. Соответственно, в законе о деоккупации, четко указано, кто за это должен платить – государство-агрессор, а это Российская Федерация".

"Считаю, что это должно также стать частью новых договоренностей по мирному плану восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".