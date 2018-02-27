Политолог объяснил, что делает Порошенко терпимым со стороны Запада

Президента Петра Порошенко делает терпимым со стороны Запада готовность идти на большие уступки, например, на создание военных баз НАТО на территории Украины.

Глава нашей страны контролирует и президентскую власть, и Верховную Раду, рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата на "Главреде".

"Я думаю, что Порошенко все-таки надеется найти общий язык с Западом за счет продажи государственных предприятий, за счет продажи газотранспортной системы, за счет других больших уступок, допустим, создания военных баз НАТО на территории Украины. Это делает его терпимым со стороны Запада", — отметил собеседник.

По его словам, "России тоже не из чего выбирать". "Если выбирать между Бойко (глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко — Ред.) и Порошенко или Рабиновичем (лидер партии "За життя" Вадим Рабинович — Ред.) и Ляшко (глава Радикальной партии Олег Ляшко — Ред.), то, конечно же, они выберут Порошенко", — добавил социолог.

"Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) — тоже вне игры. Потому что, если Порошенко контролирует и президентскую власть, и парламент, то в случае прихода к власти Тимошенко ей нужно будет еще добиться сильной президентской власти и господства над парламентом. Никто рисковать не будет…", — заявил Небоженко.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко говорил "Главреду", что для Европы, прежде всего, важна некая стабильность по ее периметру, а стабильность подразумевает управляемость процессов, поэтому она поддерживает "токсичного" Петра Порошенко.