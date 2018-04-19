"Будет плохо всем". Политолог рассказал, чем могут обернуться досрочные выборы

У власти и правительства Украины нет никакой общей стратегии, поэтому вариант отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и досрочных парламентских выборов вполне возможен.

Об этом в эксклюзивном комментарии изданию "Главред" заявил политолог Виктор Небоженко. По его словам, в стране все решения зависят от конъюнктуры.

"А конъюнктура сейчас действительно очень острая. И конфликт между Яценюком ("Народным фронтом"), Гройсманом и Аваковым с президентом — очень серьезный. А Парубий, председатель Верховной Рады, при этом все никак не может найти свое место между двумя политическими силами. Выходом из такой ситуации вполне могут стать досрочные парламентские выборы", – считает эксперт.

Политолог отметил, что конфликт между высшим руководством страны стоит настолько остро, что решение о проведении досрочных парламентских выборов может быть принято уже до начала отпусков. При этом такой расклад, по его словам, усложнит положение дел почти для всех политических игроков в стране. В частности, из-за того, что к власти могут прийти новые политические силы, что затруднит создание нового парламентского большинства.

Небоженко добавил, что политикам следовало бы готовиться к предстоящим выборам президента.

"Досрочные выборы парламента, с каким бы результатом они не закончились, резко изменят конъюнктуру президентских выборов. Поэтому лучше было бы идти по графику, который знают все, и постепенно двигаться к запланированным выборам президента", – отметил он.

По словам политолога, сегодня основными кандидатами в президенты Украины являются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. При этом в случае досрочных парламентских выборов эта ситуация может также измениться.

Эксперт считает, что если выборы и состоятся, то это обернется негативом для всех.

"Если так случится, то это будет означать очень плохое положение дел: и у президента, и у оппозиции, и у "Оппоблока". И только один у нас готов, как пионер, ко всему и всегда — это Ляшко: ему безразлично — президентские выборы или парламентские. А для всех остальных это резко ухудшит положение дел", - отметил он.

Небоженко подытожил, что досрочные выборы будут свидетельствовать о невозможности мирного решения конфликта между руководством страны.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники заявили о возможной отставке премьера Гройсмана и высокой перспективе досрочных парламентских выборов.

Ранее эксперт оценил вероятность отставки Гройсмана и досрочных выборов в Раду. По словам эксперта аналитического центра "Дом демократии" Анатолия Октисюка, украинская политическая жизнь продолжает напоминать вулкан перед извержением.

При этом Гройсман уже объявил, что идет на выборы. Большинство пользователей соцсетей не слишком позитивно оценили эту новость.