Власть не дает принять ни одного закона, который позволил бы развивать экономику - Рабинович

8 мая 2018, 10:58

Политик считает, что нынешний созыв Верховной Рады не способен принимать законы в интересах простых людей.

Власть блокирует принятие Верховной Радой Украины законов, которые позволили бы развивать экономику и повышать покупательную способность населения.

Об этом народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в авторской передаче "Кто кому Рабинович" на телеканале 112 Украина.

"При том, что я не был никогда во власти, при том, что я и сейчас никакого отношения не имею к этому кошмару, мне стыдно за эту Верховную Раду. Власти не дают принять ни один закон, который бы позволил нам развиваться, строить экономику. Они не дают принять ни один закон, который увеличит покупательную способность населения", – возмутился парламентарий.

По его словам, власть в стране обеспокоена только тем, как выжать побольше у простых людей.

"Они занимаются только финансовыми махинациями: бесконечное повышение цен, тарифов. Вспомните, как говорил наш премьер-министр – больше 20% за ЖКУ ни один человек не заплатит, а за все будут платить богатые. На самом деле получилось наоборот – богатые продолжают жировать, а бедные с трудом сводят концы с концами", – подчеркнул лидер партии "За життя".

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Политик считает, что нынешний созыв Верховной Рады не способен принимать законы в интересах простых людей.

"Эту Раду давно нужно отправить на свалку. Нынешний парламент – это настолько антиукраинское образование, что, чем меньше оно заседает, тем меньше вреда оно наносит стране. Так что от этой Рады никакой пользы уже не будет. Там нет коалиции, там царствует ситуативная коалиция из трех партий. Все последние законы, уничтожающие нашу страну, принимались БПП, "Народным фронтом" и "Оппоблоком". И все радуются, потому что произошло слияние бывших януковичей и нынешних. И они начали страну грабить с еще большим упоением", – заключил Вадим Рабинович.

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Рада парламент Вадим Рабинович За життя
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