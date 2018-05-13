Политик: В вопросе "голубых касок" на Донбассе Порошенко занял абсурдную позицию

Миротворческая миссия на Донбассе не решит проблему региона.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой во время чата на "Главреде".

"Изначально идея Путина состояла в том, чтобы "голубые каски" окружили этот регион, то есть фактически "заморозили" оккупацию и не позволяли бы Украине контролировать свою территорию. Такая маленькая хитрость. Но, думаю, даже наличие "голубых касок" на территории, оккупированной Россией и бандитами, мало что даст в направлении решении проблемы", – отметил Боровой.

По его словам, сегодня многое, если не все, зависит от самой Украины.

"Противодействие агрессии дипломатическим путем — это какой-то абсурд. А Петр Порошенко говорил это несколько раз, настаивая на том, что нет военного решения — есть только дипломатический путь. Но не бывает дипломатического решения проблемы агрессии, есть только военное решение — это должен знать хоть сколь-нибудь опытный политик", – уверен Боровой.

Ранее во время чата на "Главреде" губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поделился своим мнением о перспективах ввода на Донбасс миротворцев.

"Лично я опасаюсь, чтобы Донбасс не стал Косово-2, потому что на Донбасс хотят ввести "голубые каски". Но, вроде, и в Косово вводили миротворцев ООН для того, чтобы оно осталось в составе Сербии. Однако впоследствии Запад в своем большинстве признал независимость Косово. Украина, как известно, пока отказывается признавать эту независимость", – констатировал Москаль.

Напомним, министр обороны Степан Полторак назвал задачи, которые миротворцы ООН могут выполнять на Донбассе. Миссия Организации для поддержания мира может составить до 25 тысяч человек, отметил глава Минобороны.

При этом политик уточнил, что в случае введения миротворческой миссии, ее нужно отправлять в том числе на украинско-российскую границу, чтобы не допустить замораживания конфликта.