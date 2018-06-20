Гройсман пообещал среднюю зарплату в 10 тысяч гривен до конца года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая перед депутатами во время отчета правительства на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики заявил, что до конца 2018 года размер средней заработной платы в Украине может составить около 10 тысяч гривен.

Как сообщает "Громадське", премьер обосновал прогноз ростом реальной зарплаты в первые пять месяцев этого года.

"Мы сегодня уже имеем снижение инфляции, рост доходов украинских граждан. Реальная зарплата в первые 5 месяцев (2018 года - ред.) возросла примерно на 19%, что дает нам показатели того, что в конце года средняя зарплата в Украине составит около 10 тысяч гривен", - заявил глава правительства.

Также Гройсман указал, что тормозом быстрого экономического роста являются накопленные Украиной в предыдущие годы долги.

"Я хочу привести следующие цифры: в этом году мы потратить 130 миллиардов гривен — это 5 миллиардов долларов. Это почти бюджет сектора обороны и безопасности. За следующие 5 лет мы должны выплатить 30 миллиардов долларов", - заявил премьер.

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Напомним, ранее экс-глава Министерства финансов Данилюк рассказал, почему, по его мнению, не стоит повышать украинцам "минималку".