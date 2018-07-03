Путин, Лавров, Шойгу и Медведев стремительно теряют доверие россиян

Жители России стали гораздо меньше доверять президенту Владимиру Путину, членам правительства и другим высшим должностным лицам государства.

Это показывают результаты опроса "Левада-центра" за июнь.

"Опрос в июне 2018 года показал заметное снижение доверия к Владимиру Путину... и политикам Сергею Шойгу и Сергею Лаврову... ассоциируемыми с событиями последних лет", – отмечают социологи.

С января 2018 по июнь 2018 Путин и министр обороны Шойгу утратили по 12% рейтинга: с 60 до 48 процентов снизилось доверие к президенту России и с 31 до 19% уменьшилось количество верящих Шойгу.

14% опрошенных заявили, что доверяют главе МИД РФ Сергею Лаврову: это на 11% меньше, чем три месяца назад. Уровень доверия к премьер-министру Дмитрию Медведеву, который и так не пользуется любовью россиян, уменьшился с жалких 12 до еще более нижнего уровня - каких-то 9%. Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко вместо 5% россиян теперь верят только 2%.

"Единороссийскому" мэру Москвы Сергею Собянину шесть месяцев стоили потери 3% доверия: сейчас ему доверяют 4% респондентов.

На этом фоне неожиданным выглядит небольшое падение рейтинга доверия к Владимиру Жириновскому и незначительный рост доверия к Павлу Грудинину: они получили по 14 и 7% при том, что ранее лидеру ЛДПР доверяли 15% людей, а представителю Компартии - 6%.

Глава российской Компартии Геннадий Зюганов и глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов получили по 7 и 2% соответственно. В одну когорту к Миронову попал и российский оппозиционер Алексей Навальный, которому выразили свое доверие тоже 2%.

В то же время в рейтинге недоверия поменялись местами Медведев и Ксения Собчак - первый получил 30% недоверия, вторая 15%; ранее было наоборот. "Продвинулся" в рейтинге недоверия и сам царь-бог всея Руси Владимир Путин - 11% вместо прежних 7%.

Социологи предположили, что изменения, возможно, вызваны "усталостью от внешнеполитической напряженности", пенсионной реформой российского правительства и "исчерпанием эффекта президентской электоральной кампании".

Опрос проводился 22 - 26 июня черед 1600 совершеннолетних россиян. Допустимая погрешность – до 3,4%.

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Ранее в Российской Федерации с 10 по 17 июня рейтинг президента страны Владимира Путина снизился на 8%.