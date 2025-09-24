"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

Президент заявил, что без поддержки Китая Россия - ничто.

Заявление Зеленского на Совбезе ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на заседании высокого уровня Совбеза ООН.

Трамп боится переговоров

Он акцентировал внимание на том, что российский диктатор Владимир Путин боится прямо участвовать в переговорах. Он лишь затягивает время, используя его для убийств. Вместо Путина прибыл человек, который не принимает реальные решения.

"Этот человек (Путин - ред.) боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Путин же отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за границей, в Пекине или где-нибудь, то лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии", - сказал президент.

"Без Китая Россия - ничто"

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что без поддержки Китая путинская Россия - "это ничто".

"Здесь также представлен Китай, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - это ничто", - заявил Зеленский.

Прекращение войны

Он добавил, что нет никаких признаков того, что РФ вернется к принципам Устава ООН. В то же время он обсудил с Трампом "несколько хороших идей", как добавиться мира. Он надеется на то, что США подтолкнут Россию к миру.

"Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", - отметил Зеленский.

Защита от атак РФ

Зеленский также напомнил, что Украина продолжает строительство новою архитектуры безопасности вместе с Великобританией, Францией и более 30 странами в "Коалиции решительных". Он обсудил с Зеленским и другими лидерами общую систему защиты воздушного пространства.

"Если бы мы могли укрепить наше воздушное пространство с помощью общей системы, которая блокировала бы российские ракеты и дроны, это заставило бы Россию прекратить свои атаки с воздуха, потому что все могло бы быть заблокировано, и Путин был бы вынужден сидеть здесь или в другом важном месте и не искать правду на земле", - сказал президент.

Визит Зеленского в США - что известно

Как писал Главред, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке. Это лично подтвердил лидер государства.

23 сентября президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Зеленским, а также с лидерами еще десяти государств. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Зеленский подтвердил, что на этой неделе состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

18 августа 2025 года с европейскими лидерами и Зеленским, Дональд Трамп заявил, что готовит трехстороннюю встречу с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что встречу между Зеленским и Путиным организовать будет нелегко.

