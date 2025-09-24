Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2025, 01:10обновлено 24 сентября, 01:43
22
Президент заявил, что без поддержки Китая Россия - ничто.
Зеленский
Заявление Зеленского на Совбезе ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на заседании высокого уровня Совбеза ООН.

Трамп боится переговоров

Он акцентировал внимание на том, что российский диктатор Владимир Путин боится прямо участвовать в переговорах. Он лишь затягивает время, используя его для убийств. Вместо Путина прибыл человек, который не принимает реальные решения.

"Этот человек (Путин - ред.) боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Путин же отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за границей, в Пекине или где-нибудь, то лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии", - сказал президент.

видео дня

"Без Китая Россия - ничто"

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что без поддержки Китая путинская Россия - "это ничто".

"Здесь также представлен Китай, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - это ничто", - заявил Зеленский.

Прекращение войны

Он добавил, что нет никаких признаков того, что РФ вернется к принципам Устава ООН. В то же время он обсудил с Трампом "несколько хороших идей", как добавиться мира. Он надеется на то, что США подтолкнут Россию к миру.

"Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", - отметил Зеленский.

Защита от атак РФ

Зеленский также напомнил, что Украина продолжает строительство новою архитектуры безопасности вместе с Великобританией, Францией и более 30 странами в "Коалиции решительных". Он обсудил с Зеленским и другими лидерами общую систему защиты воздушного пространства.

"Если бы мы могли укрепить наше воздушное пространство с помощью общей системы, которая блокировала бы российские ракеты и дроны, это заставило бы Россию прекратить свои атаки с воздуха, потому что все могло бы быть заблокировано, и Путин был бы вынужден сидеть здесь или в другом важном месте и не искать правду на земле", - сказал президент.

Визит Зеленского в США - что известно

Как писал Главред, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке. Это лично подтвердил лидер государства.

23 сентября президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Зеленским, а также с лидерами еще десяти государств. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Зеленский подтвердил, что на этой неделе состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

18 августа 2025 года с европейскими лидерами и Зеленским, Дональд Трамп заявил, что готовит трехстороннюю встречу с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что встречу между Зеленским и Путиным организовать будет нелегко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Совбез ООН вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:49Война
"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

01:10Политика
Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

00:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Последние новости

02:44

"Зеленый свет" от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

01:49

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:10

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиянВидео

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

Реклама
21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

Реклама
19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

18:42

Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

18:37

Модные аксессуары, которые произведут впечатление новости компании

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФФото

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

Реклама
16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять