Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Вероятно, Путин не станет встречаться с Зеленским, если Украина не согласится на фактическую капитуляцию в военной, политической и культурной плоскости.

Москва затягивает время и пытается переложить ответственность на Киев

Кремль не отказался от своих ультиматумов

Своим "рупором" в этот раз Путин сделал Лаврова

Страна-агрессор Россия отвергла мирные инициативы президента США Дональда Трампа и затягивает время, пытается перебросить ответственность за это на Киев, продолжая настаивать на своих ультиматумах. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

В ISW проанализировали заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью американскому телеканалу NBC.

О чем говорил Лавров в интервью NBC

Глава российского МИД сделал ряд заявлений. В частности, он:

отверг мирные инициативы США — заявил, что они не учитывают "коренные причины" войны;

назвал расширение НАТО и "дискриминацию русскоязычных" главными причинами войны;

повторил военные цели России: нейтралитет Украины, "защита русскоязычных" и устранение угроз для безопасности РФ;

продвигал концепцию "русского мира", считая Украину частью этого пространства;

обвинил Зеленского в нежелании обсуждать территории и в том, что он якобы является "препятствием миру";

сомневался в легитимности Зеленского — намекал, что тот "не законный президент" из-за невозможности выборов во время войны. В то же время РФ признает Зеленского "фактическим главой Украины";

отрицал нарушение Россией Будапештского меморандума, утверждая, что Украина сама его нарушила.

сослался на проект Стамбульского договора 2022 года — фактически капитуляцию Украины, с правом вето для России на любые гарантии безопасности Киеву;

отверг западные гарантии безопасности для Украины, продвигая идею, что Россия тоже должна быть гарантом.

"Постоянные настаивания Лаврова на том, что любое прекращение войны должно быть направлено на устранение "коренных причин" войны по версии России, в частности неоднократные заявления после саммита на Аляске 15 августа, продолжают свидетельствовать о том, что военные цели России не изменились", – считают аналитики.

Из слов главы Лаврова стало ясно, что российский диктатор Путин не собирается встречаться с Зеленским, если Украина не согласится на фактическую капитуляцию в военной, политической и культурной плоскости, как того требует Москва.

"Лавров продолжает многомесячные усилия Кремля, направленные на использование юридически закрепленной неспособности Украины проводить выборы во время войны и намеренно искажать Конституцию и законодательство Украины. Конституция Украины запрещает правительству проводить выборы во время действия военного положения, а правительство Украины юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает атаковать Украину. Лавров, вероятно, пытается внедрить эти оправдания для неучастия в мирном процессе в американское информационное пространство, пытаясь склонить политику США и общественное мнение в пользу России", – объяснили в ISW.

Когда Путин пойдет на мирные переговоры - мнение эксперта

Председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук считает, что глава РФ Путин, скорее всего, не пойдет на мирные переговоры, не проконсультировавшись перед этим с лидером Китая Си Цзиньпинем.

"Поэтому дальше Трамп, который сказал, что встреча будет несколько дней, и вспомнил через запятую, что, возможно, вопрос санкций традиционно возникнет через две-три недели. Через неделю уже будет две недели. А мы понимаем, что Путин ни при каких обстоятельствах до консультаций со своим куратором в Пекине ничего не сделает", - сказал Рыбачук в эфире Еспресо.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

