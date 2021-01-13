Соратницу Порошенко-защитницу украинского подловили на использовании русскоязычной версии Facebook

Ирина Геращенко попалась на использовании русскоязычной версии Fb / УНИАН

Нардеп от партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Геращенко в Facebook пожаловалась на страницу, на которой под чужим именем размещено ее фото, и попалась на использовании русскоязычной версии соцсети.

Геращенко узнала, что аккаунт Jessica Liam использует ее снимок, обратилась в службу поддержки Fb, а потом получила ответ на русском языке, свидетельствуют скриншоты, которые она опубликовала в соцсети.

Редактор Сергей Сидоренко в Facebook отметил, что служба поддержки, очевидно, отвечает на запрос на языке интерфейса или на основном языке аккаунта.

Потом Геращенко поделилась, что у нее все настройки были на украинском, однако появился новый телефон.

"...у меня новый телефон, может в этом причина. Буду разбираться... техника и настройка – не сильная моя сторона, но спасибо всем, что обратили внимание", – написала народная избранница.