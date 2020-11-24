Подарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год Быка

Чего нельзя дарить на Новый год 2021 и что подарить в год Быка / 1zoom.ru

Новый год 2021 уже не так уж далеко. Да и еще и близко Черная пятница 2020. В общем, пора уже выбирать подарки на Новый год 2021.

Ранее мы уже писали о том, годом какого животного будет 2021-й, в чем его встречать и что подать на стол. Теперь разберемся – что положить под елочку.

Что нельзя дарить на Новый год Быка

Бык – животное простое, неприхотливое. И довольно скромное. Поэтому лучше выбирать подарки на Новый год 2021 недорого, чтоб не били по семейному бюджету. Исключение, конечно, можно сделать для близких и любимых людей. А вот, например, подарки на Новый год 2021 коллегам по работе можно сделать и своими руками или выбрать что-то практичное:

набор чаев,

канцелярию,

крем для рук,

календарь-планер, сделанный своими руками, и пр.

Сразу уточним, что подарить на Новый год 2021 своими руками – только что-то практичное и нужное!

Бык не приемлет непрактичных, бессмысленных подарков – он для этого слишком хозяйственный и рачительный.

Поэтому, если делаете подарки на Новый год 2021 своими руками, убедитесь, что от них будет польза, что тот, кому вы презентуете свой дар, действительно умеет и захочет им пользоваться.

Например, если решаете, что подарить сестре на Новый год 2021, а она особа романтичная – то ей вполне подойдет подсвечник своими руками на Новый год 2021. Особенно, если тот сделан экологичных и натуральных материалов (Бык такое любит), а цвет лучше выбирать белый или какой-то металлик (серебристый или золотистый – Бык-то белый металлический).

Но более надежным вариантом все-таки будет что-то практичное:

наушники;

прикольный плед;

украшения.

К слову, об украшениях. Именно они идут номером один в списке "Подарки на Новый год 2021 девушке" – но желательно, чтобы металл и камни в украшениях были благородные. Пусть не белое золото, но и не бижутерия. Лучше выбрать серебро и камень, который подходит ей по гороскопу (детальнее читайте в нашем материале Что приносит удачу каждому из знаков Зодиака). Это будет максимально бюджетный вариант.

Еще одно предупреждение: Бык плохо относится к резким запахам, так что в Новый год 2021 дарить не стоит духи, мыло и прочие туалетные принадлежности.

Исключение – если вам сделали на Новый год конкретный заказ на подарок, четко обозначив марку и объем духов. Тогда практичность Быка преобладает над нелюбовью к запахам.

Также не стоит дарить на Новый год 2021 одежду, особенно обтягивающую: Бык ценит комфортность и свободу движений. Так что, если решаете, что подарить на Новый год 2021 парню, или выбираете подарки на Новый год 2021 друзьям, то лучше выбрать:

видеоигру – оплатить подписку или купить на диске;

триммер или электробритву – если тот решил отрастить бороду;

наушники;

портативную колонку – очень пригодится на майские праздники 2021, когда вы всей компанией выберетесь на шашлыки;

компьютерную мышь и пр.

И, наконец, о самых дорогих – что подарить родителям на Новый год 2021. Подарки на Новый год 2021 родителям тоже должны быть практичными. Это может быть что-то из надежной техники для дома – от кофеварки до холодильника. Например, увлажнитель воздуха – в нашу коронавирсную зиму пожилым людям очень пригодится. Или можно оплатить им уроки танцев для двоих – и романтично, и для здоровья полезно.

Можно ли дарить часы на Новый год

По примете, дарить часы вообще не принято. Хотя на том же фитнес-браслете часы есть – и это не мешает ему быть одним из самых востребованных подарков. Но если вы или тот, кому подарок предназначен, человек суеверный – то лучше не стоит.

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Можно ли дарить полотенца на Новый год

Вроде бы практичный подарок, всегда пригодится по хозяйству – всё, как Бык любит. Но, по приметам, полотенца дарить принято лишь на свадьбу или крестины.

Обойти примету можно, если в ответ дарителю дадут хоть несколько символических копеек – то есть как бы "выкупят" подарок.

При этом полотенца ни в коем случае не должны быть вафельными – лучше махровые.

Можно ли дарить свечи и тапочки на Новый год

Ни в коем случае: свечи и тапочки ассоциируются с обрядом похорон. Так что даже декоративные свечи на Новый год – не лучший выбор подарка.

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Можно ли дарить зеркало на Новый год

По поверью, опять-таки дарить зеркало на Новый год – плохая примета. Хотя следом за Новым годом идут крещенские гадания, когда оно вполне пригодится, особенно, если подарить его на Новый год 2021 девочке.

Чтобы сделать такой подарок безопасным, ведуны советуют зеркало купить с прилавка, а не с витрины. И после того, как его упаковали – самому в него больше не смотреть, уже только новый владелец должен в него заглядывать. А бонусом к зеркалу в подарок должная идти святая вода.