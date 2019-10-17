Крионика и разморозка человека: можно ли повторить фокус Зимнего солдата

Крионика и разморозка человека: можно ли повторить фокус Зимнего человека / Фанарт

Заморозка человека при жизни возможна, а вот последующая разморозка ничем хорошим не обернется.

Ученые пояснили, что при криоконсервации человека его кровь кристаллизируется. Образующиеся кристаллы протыкают стены капилляров, будто сотни сотен булавок. В итоге разморозка человека обернется его смертью из-за повсеместных внутренних микроразрывов тканей и обширного кровоизлияния.

Хотя сама по себе разморозка живых организмов возможна. В мире есть виды лягушек, у которых в крови есть вещество, препятствующее образованию кристаллов. Вместо них получается нечто вроде круглых пузырей. Поэтому после разморозки она спокойно живет себе дальше.

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