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Магнитная буря 21 октября: как пережить тремор и скачки давления

20 октября 2019, 05:07

Прогноз магнитных бурь в октябре 2019 обещает жесткий финал месяца. Головные боли и проблемы со сном будут частыми спутниками метеозависимых людей.

Магнитная буря 21 октября 2019 взбесит до дрожи – как бороться
Магнитная буря 21 октября: как пережить тремор и скачки давления / фото: xyz.org.ua

Тяжелый день в магнитном плане – этот понедельник. Всем любителям гульнуть на выходных в это воскресенье стоит лечь пораньше.

Магнитная буря 21 октября 2019 будет в четыре балла. Бури аналогичной силы уже были в начале месяца. Так что нас снова ждут головные боли и скачки артериального давления. Из-за повышенной усталости и общей слабости снизится активность. К этому "коктейлю" типичных симптомов при магнитной буре добавится раздражительность. Возможен небольшой тремор конечностей.

Большинство этих симптомов возникают, потому что при магнитных бурях у человека густеет кровь (отсюда и рекомендация пить побольше воды и чаев, а кофе заменить цикорием – чтобы разжижить кровь).

Из-за сжижения крови нарушается и кислородный обмен. А это в свою очередь оборачивается для человека головокружениями, упадком сил и – иногда – звоном в ушах.

Магнитные бури: что делать и как спастись

К слову, сгущают кровь:

  • алкоголь,
  • сладкая и жирная пища,
  • бананы и картофель,
  • копчености и белковая пища,
  • газированные напитки.

Эти продукты во время магнитных бурь в своем рационе стоит свести к минимуму.

Кстати, рекомендации при магнитных бурях весьма схожи с рекомендациями, как разжижать загустевшую кровь:

  • побольше гулять – на свежем воздухе и особенно в сосновом лесу;
  • побольше отдыхать – имеется в виду высыпаться и не перенапрягаться;
  • поменьше нервничать;
  • не отказываться от спорта – но исключать излишние нагрузки на сердце (йога вместо степ-аэробики, спортивная ходьба вместо бега и т.п.).

И напомним, что магнитная буря 21 октября 2019 – это лишь "репетиция" более серьезного магнитного удара, который ожидает Украину с 24 по 26 октября 2019 включительно. Причем усугубит столь затяжную бурю еще и перевод часов в Украине на зимнее время 2019, стресс от которого первыми как раз и испытывают на себе метеозависимые люди.

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