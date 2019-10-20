Магнитная буря 21 октября: как пережить тремор и скачки давления / фото: xyz.org.ua

Тяжелый день в магнитном плане – этот понедельник. Всем любителям гульнуть на выходных в это воскресенье стоит лечь пораньше.

Магнитная буря 21 октября 2019 будет в четыре балла. Бури аналогичной силы уже были в начале месяца. Так что нас снова ждут головные боли и скачки артериального давления. Из-за повышенной усталости и общей слабости снизится активность. К этому "коктейлю" типичных симптомов при магнитной буре добавится раздражительность. Возможен небольшой тремор конечностей.

Большинство этих симптомов возникают, потому что при магнитных бурях у человека густеет кровь (отсюда и рекомендация пить побольше воды и чаев, а кофе заменить цикорием – чтобы разжижить кровь).

Из-за сжижения крови нарушается и кислородный обмен. А это в свою очередь оборачивается для человека головокружениями, упадком сил и – иногда – звоном в ушах.

Магнитные бури: что делать и как спастись

К слову, сгущают кровь:

алкоголь,

сладкая и жирная пища,

бананы и картофель,

копчености и белковая пища,

газированные напитки.

Эти продукты во время магнитных бурь в своем рационе стоит свести к минимуму.

Кстати, рекомендации при магнитных бурях весьма схожи с рекомендациями, как разжижать загустевшую кровь:

побольше гулять – на свежем воздухе и особенно в сосновом лесу;

побольше отдыхать – имеется в виду высыпаться и не перенапрягаться;

поменьше нервничать;

не отказываться от спорта – но исключать излишние нагрузки на сердце (йога вместо степ-аэробики, спортивная ходьба вместо бега и т.п.).

И напомним, что магнитная буря 21 октября 2019 – это лишь "репетиция" более серьезного магнитного удара, который ожидает Украину с 24 по 26 октября 2019 включительно. Причем усугубит столь затяжную бурю еще и перевод часов в Украине на зимнее время 2019, стресс от которого первыми как раз и испытывают на себе метеозависимые люди.