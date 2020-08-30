Гость из космоса: громадный астероид приблизится к Земле

Астероид 2011 ES4 / NASA

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 общим размером приблизительно с многоквартирный дом приблизится к планете Земля.

Об этом сообщается на официальном портале сайте NАSА (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Сближение астероида с Землей ожидается в ближайший вторник, 1 сентября 2020 года в 19:12 по киевскому времени. По данным американских астрономов, размеры астероида составляют от 22 до 49 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние около 120 тысяч километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от планеты до Луны. Скорость полета астероида составляет около семи-восьми метров за секунду.

К слову, 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе Аполлонов — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

В предыдущий раз опасное небесное тело сближалось с Землей 5 августа 2020 года. Кроме того, мимо планеты пролетел астероид 2009 PQ1, чьи размеры сопоставимы с футбольным полем.

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Напомним, ранее астероид 1998 OR2 в "маске" гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии.