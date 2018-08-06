Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео

Спортсменка была одной из фавориток сезона.
Украинская бегунья Кристина Стуй травмировалась во время 100-метровки в квалификационном забеге чемпионата Европы-2018.
Стуй в статусе одной из фавориток выходила на старт своего забега. Из восьми участниц у нее было лучшее время лучшего результата сезона – 11,20, показанное 19 июля на чемпионате Украины в Луцке, пишет Xsport.
Украинка пробежала половину дистанции, но затем схватилась за бедро и упала на дорожку. Стуй сумела самостоятельно подняться и даже финишировала, но, естественно, осталась без полуфинала соревнований.
Отмечается, что в следующем забеге, который состоится 12 августа, Стуй будет участвовать в составе сборной Украины.
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