Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео

Кристина Стуй упала во время забега

Украинская бегунья Кристина Стуй травмировалась во время 100-метровки в квалификационном забеге чемпионата Европы-2018.

Стуй в статусе одной из фавориток выходила на старт своего забега. Из восьми участниц у нее было лучшее время лучшего результата сезона – 11,20, показанное 19 июля на чемпионате Украины в Луцке, пишет Xsport.

Украинка пробежала половину дистанции, но затем схватилась за бедро и упала на дорожку. Стуй сумела самостоятельно подняться и даже финишировала, но, естественно, осталась без полуфинала соревнований.

Отмечается, что в следующем забеге, который состоится 12 августа, Стуй будет участвовать в составе сборной Украины.

Напомним, ранее легкоатлетка Марина Бех показала крупным планом подписчикам своего блога кубики пресса на обнаженном животе.