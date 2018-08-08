"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео

В Праге болельщики “Динамо” выкрикнули "Путин х*йло"

В столице Чехии Праге во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местной “Славией” и киевским “Динамо” фанаты украинского клуба передали “привет” президенту России Владимиру Путину.

Болельщики выкрикнули традиционный слоган — "Путин — х*йло", пишет ТСН.

“Фанаты "Динамо", которых было более тысячи человек, не забыли передать "привет"… Путину”, — отметило издание.

Напомним, в Праге “Славия” и “Динамо” сыграли вечером 7 августа на “Синот-Тип Арене”, матч закончился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.