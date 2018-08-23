Футболисту "Динамо" устроили пивной "душ" во время матча с "Аяксом"

"Динамо" проиграло "Аяксу" в квалификации ЛЧ / GettyImages

На защитника киевского "Динамо" Никиту Бурду фанаты плеснули пивом после гола киевлян в ворота амстердамского "Аякса" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что польский легионер Томаш Кендзера стал автором единственного гола киевлян в Амстердаме, после чего фанаты Аякса выразили свое недовольство.

Напомним, ранее главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что в первом тайме в действиях его подопечных присутствовала неуверенность при контроле мяча, при этом киевляне отдали сопернику середину поля.