"Аякс" - "Динамо": Хацкевич рассказал, как киевляне будут отыгрываться в ответном матче

"Динамо" проиграло "Аяксу" / GettyImages

После первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Аяксом" главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что в первом тайме в действиях его подопечных присутствовала неуверенность при контроле мяча, при этом киевляне отдали сопернику середину поля.

"Что касается замены Гармаша, то не хотелось ее делать в первом тайме, но Денис не вошел в игру на своей позиции, прежде всего в психологическом плане, поэтому в перерыве заменили его. К сожалению, Гармаш в центре поля создавал большинство именно для соперника, а выбивать мяч на Беседина, когда под ним никого нет, не было смысла", - подчеркнул он.

Наставник киевлян отметил, что у его подопечных были неплохие выходы из обороны в атаку, но это случалось лишь эпизодически.

"В Киеве мы больше внимания уделим атаке, но при этом не будем забывать об обороне. Второй тайм сегодняшнего матча показал, что когда мы владеем мячом, "Аякс" чувствует себя некомфортно. Другое дело, что даже при таком ходе событий мы делали много потерь. Поэтому в Киеве будет совсем другая игра, в которой все и решится", - добавил Хацкевич.

В свою очередь главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг также прокомментировал победу своей команды над "Динамо".

"Это прекрасный результат, от которого можно отталкиваться. Что касается "Динамо", то в целом они ничем не удивили. Они еще один раз доказали, что являются очень сильной командой, в которой выступают отличные игроки. Киевляне действуют очень сыграно. Впереди нас ждет тяжелый матч в Киеве, в котором поддержка трибун будет уже на стороне соперника, потому мы не собираемся расслабляться", — резюмировал наставник "Аякса".

Напомним, на выезде "Динамо" уступило "Аяксу" со счетом - 1:3. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало – в 22.00.