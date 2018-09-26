УПЛ: "Мариуполь" - "Динамо" 0:2 - обзор матча, видео голов

Борьба на поле шла нешуточная / Reuters

Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний матч - многократные ошибки киевлян и мариупольцев сложили странную картину игры - первые, несмотря на неимоверное количество "косяков", смогли одержать победу, вторые - "прощелкали" все, что только возможно.

Это при том, что в самом начале у "Мариуполя" была возможность закатать гол "Динамо" благодаря ошибке Буяльского - Зубков вышел на ворота, и... не смог реализовать момент, конечно. А потом понеслась целая череда странных обрезок, ошибок, нереализованных моментов с обеих сторон.

"Мариуполю" нет бы воспользоваться странно раздерганным состоянием киевлян, но тут и этого не смогли - первый тайм команда закончила с двумя мячами в сетке своих ворот, авторства Вербича и Цыганкова.

Уже в втором тайме "Мариуполь" начал было работать более агрессивно - но то не хватало мастерства, то не хватало времени, а то Бойко подворачивался атакующим в самый неожиданный момент и все портил.

Как итог, у "Динамо" вдвое больше ударов по итогу игры, но и вдвое больше нарушений. Киевляне отстают от "горняков" на четыре очка, а "Мариуполь" отправляется работать над ошибками, которых сегодня было более, чем достаточно.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур. Мариуполь. Стадион им. В.Бойко

ФК "Мариуполь" - ФК "Динамо" 0:2

Голы: Вербич 7, Цыганков 24 (пен.)

"Мариуполь": Гальчук - Тищенко, Яворский, Быков (Игнатенко, 79), Демири - Федорчук, Мишнев, Пихаленок (Борячук, 62) – Чурко (Вакула, 62), Фомин, Зубков.

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Гармаш (Шапаренко, 67), Сидорчук, Буяльский – Морозюк (Смирный, 73), Цыганков – Вербич (Русин, 90).

Предупреждение: Яворский 24, Быков 65 – Кендзера 52