Названы дата, место и время прощания с легендарным украинским баскетболистом

С Григорием Хижняком попрощаются в Киеве 8 октября / УНИАН

Церемония прощания с бывшим игроком сборной Украины по баскетболу Григорием Хижняком состоится в Киеве в понедельник, 8 октября.

Прощание пройдет во Дворце спорта, начало запланировано в 11:00, сообщает basket.com.ua.

По его данным, траурное мероприятие продлится до 12:45, позже легендарного баскетболиста похоронят на Берковецком кладбище.

Напомним, 5 октября стало известно, что Григорий Хижняк умер на 45-м году жизни. По неподтвержденным сведениям, причиной смерти спортсмена стал инфаркт.