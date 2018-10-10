"Тр*хал ее сбоку и грубо": журналисты раскопали новые подробности дела против Роналду об изнасиловании

Кэтрин Майорги и Криштиану Роналду/ Коллаж. Соцсети

Журналисты авторитетного немецкого издания Der Spiegel и представители проекта Football Leaks сумели выяснить подробности событий в Лас-Вегасе, произошедших в 2009-м году и напрямую связанных с якобы изнасилованием звездой мирового футбола Криштиану Роналду местной жительницы Кэтрин Майорги.

Согласно имеющейся информации, футболист познакомился с девушкой в ночном клубе. Затем, не откладывая дела в долгий ящик, предложил ей более тесно знакомство в одном из лас-вегасских отелей − Palms Place.

Роналду утверждал своим адвокатам, что дело к пришло к сексу по взаимному согласию, а девушка утверждает, что подверглась сексуальному насилию. И тогда же обратилась к полицейским.

Журналистам удалось выяснить содержание опроса Роналду, проведенного его адвокатами тогда же − в 2009-м. "Я трахал ее сбоку. Она позволяла это делать. Она лежала на боку на кровати, я вошел в нее сзади. Это было грубо. Мы не меняли позу 5–7 минут", − рассказал футболист.

Девять лет назад юристам Роналду удалось добиться того, чтобы расследование прекратилось – с Майорги заключили специальное соглашение. Девушка обязалась молчать в обмен на компенсацию в 375 тысяч долларов США.

Однако уже в 2018-м Майорга явно впечатлилась размахом и силой движения MeeToo (направленного против домогательств и сексуального насилия − "Главред") и решила нарушить соглашение. В сентябре полиция Лас-Вегаса снова завела дело.

Напомним, полиция американского города Лас-Вегас начала расследование по поводу изнасилования Роналду местной жительницы Кэтрин Майоргу. Футболист сперва прокомментировал обвинения в Instagram, а затем погрузился в конспирологию и заявил о том, что подозревает в этой истории сговор своего бывшего клуба.