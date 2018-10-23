Новый супербой: стало известно место проведения поединка Хабиба против Мейвезера

Хабиб Нурмагомедов / instagram.com/khabib_nurmagomedov

Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против легендарного американского боксера Флойда Мейвезера может состояться в Москве на стадионе "Лужники".

Как рассказал Хабиб в своем Instagram, такой вариант он обсудил с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

"Уверены, что соберём 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций", - написал Нурмагомедов.

Напомним, ранее у Нурмагомедова объяснили, почему Хабиб не будет драться с Макгрегором.