Украинская теннисистка-чемпионка покрасовалась в соблазнительном купальнике

Наша соотечественница позировала в крупнейшем городе ОАЭ.
Украинская теннисистка-чемпионка — 18-летняя украинка Даяна Ястремская — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике и в коротких шортиках.
Соблазнительный снимок был сделан в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае, говорится на странице спортсменки в Instagram.
Наша соотечественница позировала, присев на высокий стул, в центре внимания оказалась ее грудь.
Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Серьезно горячо", — считает chrisarnz. "Очень-очень красивая", — написал _alex_dnepr.19xx. "Давно не видел таких красивых теннисисток!", — поделился мнением prostoaboltys.
Ранее сообщалось, что в Гонконге в финале теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open (турнир Женской теннисной ассоциации — WTA) Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян и завоевали свой первый чемпионский титул в турнире WTA.