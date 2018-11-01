Украинская теннисистка-чемпионка покрасовалась в соблазнительном купальнике

Даяна Ястремская сфотографировалась в сексуальном купальнике / instagram.com/dayana_yastremskay

Украинская теннисистка-чемпионка — 18-летняя украинка Даяна Ястремская — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике и в коротких шортиках.

Соблазнительный снимок был сделан в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае, говорится на странице спортсменки в Instagram.

Наша соотечественница позировала, присев на высокий стул, в центре внимания оказалась ее грудь.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Серьезно горячо", — считает chrisarnz. "Очень-очень красивая", — написал _alex_dnepr.19xx. "Давно не видел таких красивых теннисисток!", — поделился мнением prostoaboltys.

Даяна Ястремская сфотографировалась в сексуальном купальнике / instagram.com/dayana_yastremskay

Ранее сообщалось, что в Гонконге в финале теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open (турнир Женской теннисной ассоциации — WTA) Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян и завоевали свой первый чемпионский титул в турнире WTA.