Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров

Момент матч "Шахтер" "Манчестер Сити" / Reuters

Ситуация перед матчем. В среду, 7 ноября, в 22.00 на стадионе "Этихад" в английском городе Манчестер стартует матч 4 тура группы F Лиги Чемпионов сезона 2018/2019 – "Манчестер Сити" против "Шахтера".

Проигрыш английскому гранду в Харькове в 3-м туре всерьез уменьшило шансы дончан на еврокубковую весну в ЛЧ. Да и в целом, две случившихся до этого ничьих (с "Хоффенхаймом" и "Лионом") тоже энтузиазма вызывают крайне мало.

Теперь ради прохода в плей-офф ЛЧ "Шахтеру" нужно во что бы то ни стало обыгрывать "Манчестер Сити" и надеяться, что "Лион" и "Хоффенхайм" сыграют вничью.

Англичанам же наверняка хочется уже в 4-м туре решить вопрос с еврокубковой весной. Но для этого подопечным Хосепа Гвардиолы нужно, что "Лион" обыграл неуступчивых "Хоффенхайм".

Небольшой позитив для наставника "Шахтера" Пауло Фонсеки все же имеется, поскольку восстановились от травм Тайсон и Тарас Степаненко, а Марлос уже постепенно тренируется в общей группе.

Судейские назначения. УЕФА назначила работать на матч судейскую бригаду из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи. Ассистенты − Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четвертый арбитр − Питер Береттян.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Компани, Ляпорт – Гюндоган, Фернандиньо, Д.Силва – Стерлинг, Агуэро, Сане

"Шахтер": Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Майкон — Болбат, Алан Патрик, Тайсон — Мораес

Котировки букмекеров. В конторах специалисты на редкость едины в своих оценках фаворита матча − "Манчестер Сити". На победу хозяев в конторе "Пари-Матч" дают коэффициент 1.10, на ничью − 11.5, на победу "Шахтер" − коэффициент 23.0. В конторе "Фаворит-спорт" дают коэффициент 1.10 на победу "МанСити", на ничью − 11.00, на победу дончан − 23.00. На победу хозяев в конторе bet365 дают коэффициент 1.11, на ничью − 11.00, на победу "Шахтера" − 26.0.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахтер" обыграл своих заклятых соперников из "Динамо" со счетом 2:1.