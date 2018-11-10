Заря - Карпаты: прямая видеотрансляция матча 15 тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2018, 10:37

Арбитр Денис Шурман даст стартовый свисток на стадионе "Славутич-Арена" в 17.00

Заря, Карпаты
"Заря" - "Карпаты" / Sport.ua

Предматчевые расклады: Серия неудачных матчей у луганчан явно подошла к концу. "Заре" удалось проломиться через "Десну" в 1/4 финала Кубка Украины (через серию пенальти) и уверенно обыграть аутсайдера УПЛ - одесского "Черноморца".  Правда, до решения заявленной задача - вернуться на третье место - команде Вернидуба пока еще очень и очень далеко (целых девять очков). Однако ведь и УПЛ еще в самом разгаре.Противники "Зари" в 15-м туре - львовские "Карпаты" - тоже явно на подъеме. Неделей ранее "леви" прихлопнули весьма крепкий донецкий "Олимпик" (1:2). Плюс их наконечник атак, форварда Марьян Швед, вновь разыгрался как следует.И "Заря", и "Карпаты" точно намереваются "запрыгнуть" в шестерку клубов по итогам второго круга УПЛ, потому в Запорожье любителей футбола точно ожидает "крепкая заруба".  Кадровая ситуация: У "Карпат" по причине дисквалификации мат пропустит ведущий игрок полузащиты Эрбес. У "Зари" проблем с травмами и удаленными нет, и, вдобавок, в 14-м туре впервые забил аккуратно подпускаемый Вернидубом к основе молодой нападающий Сергей Майборода.

Ориентировочные составы:

"Заря": Луис Фелипе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Гордиенко, Громов — Майборода

"Карпаты": Шевченко — Мирошниченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко — Клец, Вербный — Швед, Карраскаль, Гуцуляк — Понде

Дисквалифицированы: нет — Эрбес

Оценки букмекеров. В конторе "Пари-Матч" считают фаворитами матча хозяев.  На победу "Зари" дают коэффициент 1.72, на ничью - 3.60, а на победу "Карпат" 5.20.  С ними согласны и букмекеры из конторы "Фаворит-спорт". На победу "Зари" они дают коэффициент 1.71, на ничью - 3.55, на победу "Карпат" - 5.50.

Прямая телетрансляция матча на канале "УНИАН": 

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футбол Спорт Карпаты Заря украинская Премьер-лига
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