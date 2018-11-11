Шахтер-Ворскла – 2:0. "Горняки" показали преимущество уже в первом тайме. Видео голов

Шахтер показал блестящую игру / Фото: ФК Шахтер

Матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги прошел 11 ноября в Полтаве. На собственном поле Ворскла принимала Шахтер и проиграла противнику.

Как сообщает официальный сайт соревнований, игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дончан.

Первый гол Шахтер забил на 19-й минуте, когда отличился Веллингтон Нем, который воспользовался пасом в штрафную и пробил мимо голкипера. А незадолго до перерыва гости забили и второй. Со штрафного отличился Майкон.

Во втором тайме "горняки" продолжили атаку и даже получили пенальти, однако Мораес не смог его реализовать.

По итогам матча Шахтер набрал 40 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 8-очковым преимуществом над киевским Динамо. У Ворсклы, как и ранее, 24 очка в таблице и 4-е место.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что разгромное поражение его подопечных в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити со счетом 0:6 не является "драмой".