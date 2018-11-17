Нурмагомедов заявил о желании провести бой с Макгрегором по новым правилам

Нурмагомедов готов победить Макгрегора в боксе / Reuters

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил о желании российского спортсмена провести бой с соперником по правилам бокса.

"Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить. Нурмагомедов способен сделать это и на боксерском ринге", - цитируют его Известия.

Абдулманап Нурмагомедов добавил, что его сын обладает всеми навыками для победы по правилам бокса. Он подчеркнул, что у российского бойца хорошая выносливость.

Напомним, Алекс Нурмагомедов, родной брат Абдулманапа, отца и тренера дагестанского спортсмена и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о начале карьеры бойца и его возможном выступлении за Украину.