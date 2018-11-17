Украинские фаны ответили полякам, назвавшим Львов "колыбелью польского футбола"

football24.ua

Болельщики сборной Украины по футболу дали ответ польским фанатам, которые назвали Львов колыбелью польского футбола.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Во время матча против сборной Украины против сборной Словакии (1:4) они вывесили флаг Украины с надписью Хелм (Холм) - названием польского города, который был основан князем Даниилом Галицким в первой половине XIII века как резиденция правителя Галицко-Волынского княжества.

В XIV веке Холмское княжество перешло к Польскому королевству, и Хелм стал центром Хелмского староства в составе Русского воеводства.

Таким образом фаны намекнули, что Хелм является исконно украинским городом.

Накануне фанаты сборной Польши вывесили на трибунах "PGE Arena" в Гданьске скандальный баннер, напоминающий, что Львов в свое время входил в состав Польши.

Баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола" появился во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии.

16 ноября в словацком городе Трнаве завершился матч 4-го, последнего тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором Украина проиграла Словакии со счетом 1:4.