"Как были г*вном, так и остались": экс-вратарь Шахтера раскритиковал украинские дороги из-за ДТП

Худжамов попал в ДТП из-за плохих дорог / Фото: Facebook/ Rustam Khudzhamov

Экс-вратарь Шахтера Рустам Худжамов, который сейчас выступает за футбольный клуб Мариуполь, попал на своем автомобиле в ДТП и гневно отозвался об Укравтодоре.

"Укравтодор, люблю тебя! Платишь за каждую заработную плату налоги, с каждого литра бензина и при покупке машины, а дороги как были г*ном, так и остались", - написал он на своей странице в Instagram.

Футболист опубликовал фото поврежденного колеса. На снимке видно, что Худжамов сильно погнул колпак и серьезно пробил колесо. О том, получил ли он вследствие ДТП травмы, спортсмен не сообщает. Не уточнил он и масштабы повреждения на своем автомобиле.

/ Фото: Instagram/Рустам Худжамов,

Напомним, актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко стал участником ДТП из-за того, что не успел сменить на автомобиле летнюю резину на зимнюю.

Как ранее сообщалось, утром 20 октября в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.