Хоффенхайм - Шахтер: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров

Анонс матча / YouTube

Предматчевые расклады.

Ситуация для донецкого "Шахтера" после четырех сыгранных туров группового турнира Лиги Чемпионов сезона 2018/2019 и аховая, и патовая ситуация. Особенно после того, как "горняки" скушали в двух матчах девять безответных голов от "Манчестер Сити".

Соответственно, подопечным Фонсеки нужно не только брать шесть очков в двух оставшихся турах, но и еще надеяться на провалы конкурентов. Нынешний противник "Шахтера", "Хоффенхайм" изначально оценивался едва ли не главным аутсайдером, но сейчас имеет все шансы занять второе место и выйти в плей-офф ЛЧ.

Кроме того, Фонсеке придется немало поломать голову из-за кадровых проблем. Жуниор Мораес с Тайсоном только недавно снова смогли играть после травм. Но взамен надолго травмировался Фернандо. Кроме того, пока никак не поможет "Шахтеру" Марлос, которого должен будет заменить Сергей Болбат. Серьезные проблемы и в защите – вылетел Ярослав Ракицкий, а на правом фланге продолжается неразбериха, поскольку ни один из трех кандидатов на эту позицию (Олег Данченко, Богдан Бутко, Николай Матвиенко) никак не может похвастать качественной игрой.

Ориентировочные составы.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Акпогума, Фогт, Бичакчич, Шульц — Демирбай, Нордтвейт, Крамарич — Жоэлинтон, Салаи

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон — Болбат, Коваленко, Тайсон — Мораес

Оценки букмекеров.

Во всех конторах однозначным фаворитом матча считают "Хоффенхайм". Сотрудники bet365 дают на победу хозяев коэффициент 1,72, на ничью − 4.33, на победу гостей − 4.60. В "Фаворит-спорт" на победу "Хоффенхайма" дают 1.69, на ничью − 4.30, на победу "Шахтера" − 4.60. В "Пари Матч"на победу хозяев дают 1.69, на ничью − 4.50,на победу гостей − 4.50.

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