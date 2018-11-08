Фонсека прокомментировал шесть голов Манчестер Сити в ворота Шахтера

Наставник "горняков" считает, что сильная британская команда заслуженно одержала победу.
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что разгромное поражение его подопечных в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити со счетом 0:6 не является "драмой".
"На самом деле много обсуждение не нужно, драм не нужно. Сити - команда другого уровня, они заслужили победу. Мы были ни далеко, ни близко, чтобы быть самими собой. Они заслужили на победу с таким счетом", - цитирует слова Фонсеки Sport Arena.
Португалец предположил, что у Манчестер Сити есть все шансы стать победителями Лиги чемпионов.
"Как далеко Сити может пройти в ЛЧ? Очень далеко, эта команда - машина. Это отличная команда, она может выиграть турнир", - сказал он.
По словам Фонсеки, у Шахтера есть еще шанс занять второе место, для этого необходимо выиграть два матча. Он добавил, что выхода на уровень Манчестер Сити украинским клубам необходимы инвестиции.
"Нужны инвестиции, нужны лучшие игроки в украинском чемпионате. Обратите внимание, какие суммы инвестируют европейские команды. Мы не можем себе этого позволить", - добавил португалец.
Напомним, Шахтер и Манчестер Сити ранее уже встречались на одном поле - играли вечером 23 октября в Харькове. Донецкая команда потерпела сокрушительное поражение от британской — пропустила три гола, а в ответ не забила ни одного.