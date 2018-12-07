Ломаченко – Педраса: опубликовано видео дуэли взглядов

В Нью-Йорке состоялась дуэль взглядов между украинским чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко и пуэрториканским боксером Хосе Педрасой.

Победителем дуэли взглядов стал украинец, при этом пуэрториканец первым отвел взгляд.

Объединительный бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напомним, в ночь на 13 мая прошел бой между Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Наш соотечественник победил противника в десятом раунде техническим нокаутом, отобрав титул WBA.