Спортинг – Ворскла 3:0, полтавчан разгромили в Португалии в матче Лиги Европы

В четверг, 13 декабря, в Португалии состоялся заключительный матч группового раунда Лиги Европы. Местный Спортинг принимал полтавскую Ворсклу, матч завершился со счетом 3:0.

Хозяева поля решили исход встречи в первом тайме. На 17-й минуте атака "Спортинга" завершилась взятием ворот гостей - 1:0.

Спустя 18 минут, на 35-й, в быстрой контратаке "Спортинга" участвовало четыре футболиста, в то время как в обороне полтавчан было всего два игрока. Бруну Фернандеш прострелил вдоль ворот и Мигел Луиш спокойно закатил мяч в ворота.

На 44-й минуте прострел справа от Бруну Фернандеша завершился ударом Монтеро в касание – мяч оказался в сетке. Правда, автогол записали на Ардина Далку - 3:0.

Спортинг Л — Ворскла 0:3

Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (авт.).

Спортинг Л: Сален — Ристовски (Коррейя, 64), Коатес, Пинту, Акунья — Петрович, Мигел Луиш, Фернандеш (Паш, 73) — Кабрал, Мане, Монтеро (Маркеш, 59).

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Чижов, Сакив — Ребенок, Скляр, Чеснаков, Артур (Кане, 77) — Габелок — Карека (Сергийчук, 68).

Ворскла набрала 3 очка на групповом этапе Лиги Европы и завершила год с 1 победой при 5 поражениях - 3 очка.

Напомним, кевское Динамо проиграло в последнем матче группы Лиги Европы.