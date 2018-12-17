Западный боксер сказал, кто побьет Ломаченко

17 декабря 2018, 18:36

Украинский чемпион ломает противника своим темпом, полагает американо-мексиканский боксер.

Западный боксер полагает, что Василия Ломаченко побьет Дэвис Джервонта
Василия Ломаченко побьет Дэвис Джервонта, полагает западный боксер / instagram.com/lomachenkovasiliy

Американо-мексиканский боксер, который выступает во втором полулегком весе, Райан Гарсиа считает, что американец, чемпион мира во второй полулегкой весовой категории по версии WBA Super Дэвис Джервонта (прозвище "Танк") побьет украинца, чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

Украинский боксер на самом деле хорош, он ломает соперника своим темпом, рассказал спортсмен журналистам, пишет Vringe.com.

По его словам, у Ломаченко нет тяжелых ударов, "в этом нет секрета".

"Он не бьет очень сильно, но его темп действительно высок, и он принуждает парней… я не хочу сказать сдаваться… Его можно ударить, вы видели это", — отметил собеседник.

Райан Гарсиа чувствует, что "Жервонта побьет Ломаченко". "Именно это я вижу… Если Жервонта ударит вас, вам это не понравится. Ломаченко нужно отвечать Жервонте с той же силой", — заявил боксер.

"Нельзя просто принять удары, а то Жервонта просто переедет его. Это же "Танк", он хочет переехать тебя. Нужно боксировать с ним и не позволять ему заставлять тебя пятиться назад", — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Позже появилось видео, на котором запечатлено, как украинец отправлял соперника в нокдауны.

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бокс Василий Ломаченко
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